Coppa Davis 2022: Usa battuti dall'Olanda, Serbia e Croazia vincono e sperano nella qualificazione (Di sabato 17 settembre 2022) Si avvia verso la fine la fase a gironi della Coppa Davis 2022 e continuano ad arrivare i verdetti. Il più importante arriva sicuramente da Glasgow, dove l'Olanda ha sconfitto gli Stati Uniti assicurandosi la vetta del girone. Decisive le vittorie di Griekspoor e Van de Zandschulp, rispettivamente ai danni di Paul e Fritz. Una notizia che interessa anche l'Italia, dato che in caso di primo posto nel girone saranno proprio gli Usa l'avversario dei ragazzi di Volandri. PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE Vince e continua a sognare la qualificazione la Serbia, che ha superato in un confronto alquanto singolare il Canada. I nordamericani avevano infatti bisogno di un solo punto per ipotecare la qualificazione e l'hanno ottenuto grazie a Auger-Aliassime.

