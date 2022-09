Coppa Davis 2022, Serbia-Canada 2-1: vittoria dei balcanici grazie al ritiro del doppio canadese. Nordamericani ai quarti (Di sabato 17 settembre 2022) Un epilogo un po’ “strano” a Valencia, sede del Gruppo B della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Sul veloce indoor iberico, di scena il confronto tra Canada e Serbia, volto a definire gli equilibri del raggruppamento, in attesa della sfida di domani tra la Spagna e la Corea del Sud. Ebbene, sono stati i serbi, privi di Novak Djokovic, a imporsi 2-1. Grande prestazione di Laslo Djere (n.66 del ranking) che ha regolato con il score di 6-2 6-2 Gabriel Diallo (n.334 ATP). Nel secondo singolare Felix Auger-Aliassime, vincitore ieri dello scontro con Carlos Alcaraz (n.1 del mondo), ha sconfitto per 6-3 6-4 Miomir Kecmanovic (n.33 del mondo). Il successo del n.13 del ranking ha messo in una condizione di forza i canadesi, già certi della qualificazione ai quarti di finale. Per ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Un epilogo un po’ “strano” a Valencia, sede del Gruppo B della fase a gironi delle Finali di. Sul veloce indoor iberico, di scena il confronto tra, volto a definire gli equilibri del raggruppamento, in attesa della sfida di domani tra la Spagna e la Corea del Sud. Ebbene, sono stati i serbi, privi di Novak Djokovic, a imporsi 2-1. Grande prestazione di Laslo Djere (n.66 del ranking) che ha regolato con il score di 6-2 6-2 Gabriel Diallo (n.334 ATP). Nel secondo singolare Felix Auger-Aliassime, vincitore ieri dello scontro con Carlos Alcaraz (n.1 del mondo), ha sconfitto per 6-3 6-4 Miomir Kecmanovic (n.33 del mondo). Il successo del n.13 del ranking ha messo in una condizione di forza i canadesi, già certi della qualificazione aidi finale. Per ...

