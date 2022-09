Coppa Davis 2022, Jannik Sinner: “Importante essersi qualificati alle Finali di Malaga, ma so di poter giocare molto meglio” (Di sabato 17 settembre 2022) Motivato e felice di essere parte del gruppo. Jannik Sinner ha raggiunto il suo obiettivo in questa settimana di Coppa Davis: vincere il suo primo match contro l’argentino Francisco Cerundolo e garantire il punto di qualificazione ai quarti di finale della competizione. Le Finali di Malaga (Spagna), previste dal 21 al 27 novembre, vedranno il Bel Paese ai nastri di partenza e con ambizione. Domani gli azzurri giocheranno contro la Svezia andando a caccia di quel punto esclamativo tale per cui avere certezza di concludere da primi del Gruppo A e pensare alla prossima formazione rivale, ovvero gli Stati Uniti. Il confronto con gli scandinavi è alla portata degli azzurri e Sinner, se chiamato in causa, vorrà dare il suo contributo. In conferenza stampa, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Motivato e felice di essere parte del gruppo.ha raggiunto il suo obiettivo in questa settimana di: vincere il suo primo match contro l’argentino Francisco Cerundolo e garantire il punto di qualificazione ai quarti di finale della competizione. Ledi(Spagna), previste dal 21 al 27 novembre, vedranno il Bel Paese ai nastri di partenza e con ambizione. Domani gli azzurri giocheranno contro la Svezia andando a caccia di quel punto esclamativo tale per cui avere certezza di concludere da primi del Gruppo A e pensare alla prossima formazione rivale, ovvero gli Stati Uniti. Il confronto con gli scandinavi è alla portata degli azzurri e, se chiamato in causa, vorrà dare il suo contributo. In conferenza stampa, ...

