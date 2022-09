Coppa Davis 2022: Croazia-Argentina e Canada-Serbia accendono la giornata (Di sabato 17 settembre 2022) Quinta e penultima giornata di gironi dell’attuale format di Coppa Davis di scena nelle quattro località scelte per ospitarli: Bologna (o meglio, Casalecchio di Reno), Valencia, Amburgo e Glasgow. Solo due dei quattro raggruppamenti, però, hanno ancora qualcosa da dire per quanto riguarda i nomi delle qualificate. All’Unipol Arena, tra Croazia e Argentina è il tempo della resa dei conti, in buona sostanza. Le due selezioni sono state sconfitte dall’Italia, mentre l’una ha vinto con la Svezia e l’altra ha perso. In questa situazione, è evidente come sia soprattutto la Croazia a dover vincere e sperare che, domani, gli azzurri sconfiggano in qualunque modo gli scandinavi per poter passare il turno. Una vittoria Argentina, invece, finirebbe per complicare oltremodo i ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Quinta e penultimadi gironi dell’attuale format didi scena nelle quattro località scelte per ospitarli: Bologna (o meglio, Casalecchio di Reno), Valencia, Amburgo e Glasgow. Solo due dei quattro raggruppamenti, però, hanno ancora qualcosa da dire per quanto riguarda i nomi delle qualificate. All’Unipol Arena, traè il tempo della resa dei conti, in buona sostanza. Le due selezioni sono state sconfitte dall’Italia, mentre l’una ha vinto con la Svezia e l’altra ha perso. In questa situazione, è evidente come sia soprattutto laa dover vincere e sperare che, domani, gli azzurri sconfiggano in qualunque modo gli scandinavi per poter passare il turno. Una vittoria, invece, finirebbe per complicare oltremodo i ...

