Coppa Davis 2022: Alcaraz perde e il Canada batte la Spagna, qualificate Olanda e Germania (Di sabato 17 settembre 2022) Nonostante manchi ancora una giornata al termine della fase a gironi di Coppa Davis 2022, iniziano già ad arrivare i primi verdetti. Oltre all’Italia, hanno infatti staccato il pass per le fasi finali di Malaga anche altre nazioni. Una di queste è la Germania, che ha sconfitto col brivido il Belgio. Struff ha portato a casa il primo punto superando Bergs, ma Otte ha fallito due match point contro Goffin, venendo sconfitto in rimonta e rimettendo in gioco gli avversari. Il doppio si è deciso solamente al tie-break del terzo set, ma il pubblico di Amburgo ha trascinato alla vittoria Krawietz e Puetz, capaci di vincere cinque punti di fila dal 2-5 e battere Gille/Vliegen. Qualificata anche l’Olanda, che a sorpresa ha prevalso sulla Gran Bretagna. Se la vittoria di Evans ai danni di ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Nonostante manchi ancora una giornata al termine della fase a gironi di, iniziano già ad arrivare i primi verdetti. Oltre all’Italia, hanno infatti staccato il pass per le fasi finali di Malaga anche altre nazioni. Una di queste è la, che ha sconfitto col brivido il Belgio. Struff ha portato a casa il primo punto superando Bergs, ma Otte ha fallito due match point contro Goffin, venendo sconfitto in rimonta e rimettendo in gioco gli avversari. Il doppio si è deciso solamente al tie-break del terzo set, ma il pubblico di Amburgo ha trascinato alla vittoria Krawietz e Puetz, capaci di vincere cinque punti di fila dal 2-5 ere Gille/Vliegen. Qualificata anche l’, che a sorpresa ha prevalso sulla Gran Bretagna. Se la vittoria di Evans ai danni di ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - FiorinoLuca : Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo e regala all’Italia il punto qualificazione per le fasi f… - Agenzia_Ansa : COPPA DAVIS | Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set (6-4, 6-3) e porta il primo punto all'Italia nella… - MARESITAS : RT @RaiNews: L'Italia si è assicurata l'accesso alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2-1 l'Argent… - zazoomblog : Coppa Davis 2022 chi sono i giocatori della Svezia che affronteranno l’Italia. I precedenti - #Coppa #Davis… -