Convocati Monza | out Petagna

xsempre_fdt : RT @giada_malaspina: I convocati di Allegri per Monza- Juventus - giada_malaspina : I convocati di Allegri per Monza- Juventus - ACMonza : ?? I convocati per #MonzaJuventus ???????? ?? - monza_news : Verso Monza – Juventus: i convocati biancorossi, out Petagna - DNAJUVE1897 : Monza-Juve, i convocati -

Nell'elenco deic'è anche il centravanti di proprietà del Milan, e adesso in prestito al ... Portieri: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino () ...... domani Alex Sandro, Locatelli e Rabiot non scenderanno in campo, perchè " non saranno. Szczesny è a disposizione ma non è ancora al cento per cento, gioca Perin. Averranno con noi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Juventus si appresta ad affrontare il Monza provando a conquistare una vittoria che scaccerebbe la crisi in un momento complesso ...