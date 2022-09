Conversano: prima gravidanza in Puglia da scongelamento di ovociti Centro di procreazione assistita (Di sabato 17 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Nel Centro di procreazione medicalmente assistita della ASL di Bari è stata ottenuta, per la prima volta in Puglia, una gravidanza in seguito allo scongelamento di ovociti. L’intervento riguarda una paziente affetta da cancro mammario che circa 6 anni fa si era rivolta alla unità di PMA di Conversano per congelare i suoi ovociti all’interno di un programma di Oncofertilità. Il risultato del percorso di riproduzione assistita, eseguita in una struttura sanitaria pubblica, tra i pochissimi finora registrati anche a livello nazionale, sarà illustrato nel corso della 17esima edizione del Meeting internazionale Società Mediterranea della Riproduzione Umana, in ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Neldimedicalmentedella ASL di Bari è stata ottenuta, per lavolta in, unain seguito allodi. L’intervento riguarda una paziente affetta da cancro mammario che circa 6 anni fa si era rivolta alla unità di PMA diper congelare i suoiall’interno di un programma di Oncofertilità. Il risultato del percorso di riproduzione, eseguita in una struttura sanitaria pubblica, tra i pochissimi finora registrati anche a livello nazionale, sarà illustrato nel corso della 17esima edizione del Meeting internazionale Società Mediterranea della Riproduzione Umana, in ...

NoiNotizie : Conversano (#Bari): prima gravidanza in #Puglia da scongelamento di ovociti - enricofrasca3 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Conversano, donna con cancro incinta grazie allo scongelamento di ovociti - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Salute - A #Conversano la prima gravidanza in Puglia ottenuta dallo scongelamento di ovocit… - corrmezzogiorno : #Bari Conversano, donna con cancro incinta grazie allo scongelamento di ovociti - broby68 : La prima gravidanza in Puglia ottenuta dallo scongelamento di ovociti nel centro di Procreazione medicalmente assis… -