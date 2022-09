Convegno nazionale sui percorsi di inclusione degli alunni con autismo il 13, 14, 20 e 21 ottobre (Di sabato 17 settembre 2022) Nei pomeriggi del 13, del 14, del 20 e del 21 ottobre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sarà possibile partecipare al Convegno nazionale relativo ai percorsi di inclusione degli alunni e degli studenti con autismo. Il Convegno è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti operatori degli Sportelli autismo del territorio italiano afferenti alla Rete SAI, è altresì aperto agli insegnanti di istituzioni scolastiche, agli enti, alle associazioni e alle famiglie interessate, nell’ottica di incrementare la condivisione di riflessioni e di pratiche per le persone che vogliono approfondire le tematiche presentate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) Nei pomeriggi del 13, del 14, del 20 e del 212022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sarà possibile partecipare alrelativo aidistudenti con. Ilè rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti operatoriSportellidel territorio italiano afferenti alla Rete SAI, è altresì aperto agli insegnanti di istituzioni scolastiche, agli enti, alle associazioni e alle famiglie interessate, nell’ottica di incrementare la condivisione di riflessioni e di pratiche per le persone che vogliono approfondire le tematiche presentate. L'articolo .

orizzontescuola : Convegno nazionale sui percorsi di inclusione degli alunni con autismo il 13, 14, 20 e 21 ottobre - OttoGerbotto : RT @RomaPossibile: Dopo il recente convegno sulla sicurezza nazionale raccontato da @fanpage, in cui i manager pubblici sembravano fare att… - FADOIOfficial : A distanza di 4 anni dall’ultima edizione, la Società Scientifica FADOI ha deciso di promuovere, insieme all’Istitu… - egidio_gialdini : AVIS Nazionale 'Etica della donazione da vivente' Il convegno promosso da Avis Comunale Bergamo, in collaborazione… - egidio_gialdini : AVIS Nazionale La donazione di plasma: problemi e prospettive per l'autosufficienza Il tema, anche in merito alla c… -