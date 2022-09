Controlli su movida cittadina ed occupazione suolo pubblico

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie diin orari serali e notturni presidiando i principali luoghi dellae intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione. Daidi Polizia Amministrativa effettuati, con particolare attenzione al Vomero, sono scaturiti 40 verbali per violazione delle prescrizioni di vendita senza autorizzazione,die irregolare conferimento di rifiuti a locali in vico Acitillo, via Morghen, via De Ruggiero, via Cimarosa, via M. Fiore e le altre strade interessate dalla vita notturna collinare.. Quattro i sequestri di merce eseguiti a carico di venditori ambulanti abusivi. Controllata ...