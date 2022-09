Conte, un’altra sconfitta in Champions: per il tecnico azzurro il solito “mal d’Europa” (Di sabato 17 settembre 2022) Niente di nuovo. Purtroppo Antonio Conte non riesce a far pace con la Champions League neanche alla guida del Tottenham. Il tecnico azzurro era partito bene nella prima partita, vincendo nel finale contro il Marsiglia, ma nel match successivo contro lo Sporting Lisbona è arrivata una sconfitta per 2-0 che complica i piani in un girone ampiamente alla portata degli Spurs. Quella di Lisbona è la dodicesima partita persa su 36 partite totali, con 13 vittorie e 11 pareggi, per una media punti di 1,39, clamorosamente bassa se si pensa al solito impatto di Conte nei campionati nazionali e anche in Europa League, dove ha vinto 10 partite su 14 – partecipando sempre dopo un terzo posto nei gironi di Champions – ottenendo una semifinale con la Juventus e una ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Niente di nuovo. Purtroppo Antonionon riesce a far pace con laLeague neanche alla guida del Tottenham. Ilera partito bene nella prima partita, vincendo nel finale contro il Marsiglia, ma nel match successivo contro lo Sporting Lisbona è arrivata unaper 2-0 che complica i piani in un girone ampiamente alla portata degli Spurs. Quella di Lisbona è la dodicesima partita persa su 36 partite totali, con 13 vittorie e 11 pareggi, per una media punti di 1,39, clamorosamente bassa se si pensa alimpatto dinei campionati nazionali e anche in Europa League, dove ha vinto 10 partite su 14 – partecipando sempre dopo un terzo posto nei gironi di– ottenendo una semifinale con la Juventus e una ...

secondo47174888 : #coffeebreakla7 Condivido 99% pensiero e parole di #ellyschlein ... non capisco quell' 1% che la posiziona col PD .… - araujopampanin : @fayeval90 @EdoardoMecca1 Ma che c'entra Conte? Io anche ho letto l'articolo, lasciava poco spazio all'interpretazi… - thisisbeav : Ho letto che a fine stagione tanti rivorrebbero Conte. Lui è bravissimo a ricostruire: potrebbe rimettere in riga l… - Luce51661600 : @glarocca847 #Conte non dovrebbe volere Putin a Kiev, perché è con Putin a Kiev che non c’è la Pace. Siete volutame… - elvise1657 : RT @luxibar: Conte 'dalla parte giusta'. Un giorno una, un giorno un'altra. -