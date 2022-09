Conte e Draghi salgono sul ring Il botta e risposta finisce male | “Non ha alcuna strategia sul gas”

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 settembre 2022) Giusepperespinge le accuse di Marioe continua lo scontro tra gli ultimi due presidenti del Consiglio italiani. L'ex banchiere centrale, senza nominarlo esplicitamente, se l'è presa ieri in conferenza stampa con il leader del Movimento 5 Stelle sull'invio delle armi all'Ucraina e oggi è arrivata da parte del presidente grillino una replica al veleno da Enna: “Ieri è stata forse l'ultima occasione ufficiale in cui il premierha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio di verità. Prendere atto del fatto che, ad esempio, c'è stato un fallimento in Europa. Sono passati sette mesi e non abbiamo avutoper il gas, questo andava detto. Si è tolto invece qualche sassolino dalle scarpe”. “Anche per quanto ...