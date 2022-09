Conferenza stampa Udinese-Inter, Inzaghi: «Sarà molto impegnativa» (Di sabato 17 settembre 2022) Il lunch match della 7ª giornata di Serie A è Udinese-Inter: oggi il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in esclusiva ai canali sociali del club, senza Intervenire nella consueta Conferenza stampa della vigilia. Com’è noto, per l’ostica gara di domani il mister piacentino dovrà fare a meno di Çalhano?lu, infortunatosi in settimana, e di Lukaku, che tornerà dopo la sosta per le nazionali. Udinese-Inter, Inzaghi: «L’approccio Sarà determinante» In Conferenza, Inzaghi si è concentrato soprattutto sulle difficoltà della sfida con l’Udinese (in gran forma), che arriva dopo un vero tour de force per l’Inter: «Arriviamo da due vittorie consecutive ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 17 settembre 2022) Il lunch match della 7ª giornata di Serie A è: oggi il tecnico nerazzurro Simoneha parlato in esclusiva ai canali sociali del club, senzavenire nella consuetadella vigilia. Com’è noto, per l’ostica gara di domani il mister piacentino dovrà fare a meno di Çalhano?lu, infortunatosi in settimana, e di Lukaku, che tornerà dopo la sosta per le nazionali.: «L’approcciodeterminante» Insi è concentrato soprattutto sulle difficoltà della sfida con l’(in gran forma), che arriva dopo un vero tour de force per l’: «Arriviamo da due vittorie consecutive ...

