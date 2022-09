Conferenza stampa Pioli: «Stimo molto Spalletti. Noi abbiamo qualche assenza, ma…» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Napoli. TIFOSI – «La carica dei tifosi credo che sia al massimo livello e da noi loro stiamo prendendo tanta energia che ci permette di giocare il nostro calcio. Giocare in casa è un fattore che dobbiamo sfruttare». PARTITA – «Mi aspetto una partita difficile contro un avversario che tecnica, organizzazione, ben allenata. Una grande squadra. Ma anche noi siamo forti, non conterà chi giocherà. Saelemakers può giocare a sinistra con caratteristiche ottime per noi». CALABRIA E LA MANCATA CONVOCAZIONE – «Io sono contentissimo di allenare un calciatore e una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Milanha parlato inalla vigilia della partita contro il Napoli Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il Napoli. TIFOSI – «La carica dei tifosi credo che sia al massimo livello e da noi loro stiamo prendendo tanta energia che ci permette di giocare il nostro calcio. Giocare in casa è un fattore che dobbiamo sfruttare». PARTITA – «Mi aspetto una partita difficile contro un avversario che tecnica, organizzazione, ben allenata. Una grande squadra. Ma anche noi siamo forti, non conterà chi giocherà. Saelemakers può giocare a sinistra con caratteristiche ottime per noi». CALABRIA E LA MANCATA CONVOCAZIONE – «Io sono contentissimo di allenare un calciatore e una ...

