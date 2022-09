Conferenza stampa Palladino: «Contro la Juventus metteremo in campo il cuore» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Monza Palladino ha parlato alla vigilia della partita Contro la Juventus Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita Contro la Juventus. PRIMI GIORNI – «I giorni sono stati relativamente pochi, ma sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora. Domani vorrei vedere un atteggiamento coraggioso da parte della squadra, bisogna aumentare l’intensità perchè c’è una squadra forte». PARTITA – «Sono sicuro solo di una cosa. I ragazzi andranno in campo col cuore mettendo voglia di rivalsa». JUVE – «La Juve è una squadra che nei momenti difficili tira fuori il massimo, è una cosa che è nel loro DNA». LEGGI LA Conferenza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Monzaha parlato alla vigilia della partitalaRaffaele, allenatore del Monza, ha parlato inalla vigilia della partitala. PRIMI GIORNI – «I giorni sono stati relativamente pochi, ma sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora. Domani vorrei vedere un atteggiamento coraggioso da parte della squadra, bisogna aumentare l’intensità perchè c’è una squadra forte». PARTITA – «Sono sicuro solo di una cosa. I ragazzi andranno incolmettendo voglia di rivalsa». JUVE – «La Juve è una squadra che nei momenti difficili tira fuori il massimo, è una cosa che è nel loro DNA». LEGGI LA...

