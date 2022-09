Conferenza Milan-Napoli, le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS (Di sabato 17 settembre 2022) Il LIVE della Conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore rossonero, alla vigilia di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 settembre 2022) Ildellastampa di Stefano, allenatore rossonero,di, partita della 7^ giornata di Serie A

AntoVitiello : ???#Dest in conferenza: 'Il #Milan è una grande opportunità. Club storico. Posso giocare a destra e sinistra, la mia… - Fantacalcio : Milan-Napoli: la conferenza di Pioli - sportli26181512 : Milan, Pioli: 'Sarà sfida scudetto, Napoli squadra simile a noi': L'allenatore dei rossoneri ha parlato in conferen… - marcullo02 : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra e può venire dentro” #Milan - TuttoFanta : ??#MILAN, conferenza stampa: ?? -