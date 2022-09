«Con gli affitti brevi a Milano entrano 3mila euro al mese» (Di sabato 17 settembre 2022) Il country manager di Airbnb, Giacomo Trovato, racconta la ripartenza: "Tra turisti, fiere e eventi, la ripartenza è formidabile. Così le famiglie pagano gli aumenti dell'inflazione" Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Il country manager di Airbnb, Giacomo Trovato, racconta la ripartenza: "Tra turisti, fiere e eventi, la ripartenza è formidabile. Così le famiglie pagano gli aumenti dell'inflazione"

angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha cost… - pbersani : Cara Meloni, se una donna non vuole abortire ma per lei avere un figlio è un problema, nella mia regione sa dove an… - PagellaPolitica : Giuseppe Conte sbaglia quando dice che il Movimento 5 stelle non ha «mai tradito» gli impegni con gli elettori. Non… - LuceDiamante3 : @Stelio_Bonsegna @PMurroccu @nerosolari Stelio, la Meloni è rispettosa con tutti, non sottovaluta gli avversari ma,… - NicoColangelo : RT @gparagone: Gli stessi #USA che banchetteranno sui resti dell'Italia. E nel farlo avranno gioco facile con un #vileaffarista pronto ad… -