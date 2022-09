Commissione europea domenica vara “richiamo” contro l’Ungheria (Di sabato 17 settembre 2022) La Commissione europea si riunirà eccezionalmente di domenica, domani a Bruxelles, per decidere la sua raccomandazione al Consiglio Ue sulle misure da prendere contro l'Ungheria per le violazioni dello stato di diritto che, secondo l'Esecutivo comunitario, rischiano di compromettere la corretta gestione dei fondi europei nel Paese.La decisione è prevista dalla procedura del nuovo regolamento Ue sulla condizionalità del rispetto dello stato di diritto, che è stata avviata nell'aprile scorso, per la prima e unica volta finora, con una lettera preliminare di Bruxelles all'Ungheria. Budapest ha risposto in agosto, annunciando diverse riforme che però affrontano solo una parte dei problemi evidenziati dell'Esecutivo Ue.domenica, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio (cioè ai ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) Lasi riunirà eccezionalmente di, domani a Bruxelles, per decidere la sua raccomandazione al Consiglio Ue sulle misure da prenderel'Ungheria per le violazioni dello stato di diritto che, secondo l'Esecutivo comunitario, rischiano di compromettere la corretta gestione dei fondi europei nel Paese.La decisione è prevista dalla procedura del nuovo regolamento Ue sulla condizionalità del rispetto dello stato di diritto, che è stata avviata nell'aprile scorso, per la prima e unica volta finora, con una lettera preliminare di Bruxelles all'Ungheria. Budapest ha risposto in agosto, annunciando diverse riforme che però affrontano solo una parte dei problemi evidenziati dell'Esecutivo Ue., ladovrebbe raccomandare al Consiglio (cioè ai ...

