Come usa la Farnesina contro la destra: lo scandalo travolge Di Maio (Di sabato 17 settembre 2022) Un conto è il candidato Giggino Di Maio che nel cuore dei Quartieri Spagnoli svolazza a mo' di quattro stagioni gigante tra braccia di pizzaioli nerboruti con, sullo sfondo, il motivetto di Dirty Dancing e il commento coreografico di Enzo Paolo Turchi (intervistato da Forrest su Radio1 Rai, lo cazzia sulla presa: «La Carrà l'avrebbe fatta meglio...»). Un conto è il ministro Luigi Di Maio mentre, sulle agenzie, fa balenare il dubbio che Salvini abbia preso soldi dalla Russia, Come avvertono gli americani con «io e Draghi siamo sempre in contatto» (e Dio solo sa quanto può incazzarsi Draghi). Un conto è l'autopromozione per aggrapparsi a un seggio; un conto è sfruttare il proprio dicastero per fare autopromozione per aggrapparsi a un seggio. Un conto, insomma, è la strategia elettorale; un conto il decoro istituzionale. Mi faccia due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Un conto è il candidato Giggino Diche nel cuore dei Quartieri Spagnoli svolazza a mo' di quattro stagioni gigante tra braccia di pizzaioli nerboruti con, sullo sfondo, il motivetto di Dirty Dancing e il commento coreografico di Enzo Paolo Turchi (intervistato da Forrest su Radio1 Rai, lo cazzia sulla presa: «La Carrà l'avrebbe fatta meglio...»). Un conto è il ministro Luigi Dimentre, sulle agenzie, fa balenare il dubbio che Salvini abbia preso soldi dalla Russia,avvertono gli americani con «io e Draghi siamo sempre in contatto» (e Dio solo sa quanto può incazzarsi Draghi). Un conto è l'autopromozione per aggrapparsi a un seggio; un conto è sfruttare il proprio dicastero per fare autopromozione per aggrapparsi a un seggio. Un conto, insomma, è la strategia elettorale; un conto il decoro istituzionale. Mi faccia due ...

