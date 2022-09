Come sta Loredana Bertè dopo il malore? (Di sabato 17 settembre 2022) Loredana Bertè sta male e per questo ha dovuto annullare il concerto, l’ultima tappa del suo tour. Costretta in albergo e lontana da casa Loredana Bertè ha spiegato ai suoi fan, ai follower, del malore. Si è sentita male e non è riuscita a portare a termine il suo progetto, a completare le sue esibizioni. Mancava l’ultima data e per nulla al mondo l’avrebbe persa ma a volte capita che non c’è altro da fare che fermarsi. L’artista ha scritto che è in un hotel vicino a Lanciano, ferma lì da due giorni, impossibilitata ad esibirsi. Non ha il covid, lo chiarisce subito, ma sta davvero male. Dalla pandemia in poi niente è stato semplice, tante le salite che la Bertè ha dovuto affrontare ma il Manifesto Summer Tour era la gioia più grande. E’ rammaricata, non doveva concludersi così ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 settembre 2022)sta male e per questo ha dovuto annullare il concerto, l’ultima tappa del suo tour. Costretta in albergo e lontana da casaha spiegato ai suoi fan, ai follower, del. Si è sentita male e non è riuscita a portare a termine il suo progetto, a completare le sue esibizioni. Mancava l’ultima data e per nulla al mondo l’avrebbe persa ma a volte capita che non c’è altro da fare che fermarsi. L’artista ha scritto che è in un hotel vicino a Lanciano, ferma lì da due giorni, impossibilitata ad esibirsi. Non ha il covid, lo chiarisce subito, ma sta davvero male. Dalla pandemia in poi niente è stato semplice, tante le salite che laha dovuto affrontare ma il Manifesto Summer Tour era la gioia più grande. E’ rammaricata, non doveva concludersi così ma ...

