"Come è andato al governo il Pd": Giampiero Mughini, funerale alla sinistra | Video (Di sabato 17 settembre 2022) A un settimana precisa dal voto, sembra esserci già un grande sconfitto: il Pd di Enrico Letta, un segretario che lascia già intendere di essersi quasi rassegnato al ko tecnico. Quasi senza combattere. Il tutto mentre il suo partito si prepara a fargli le scarpe subito dopo il voto: si pensi, per esempio, alle bordate della vigilia da parte di Stefano Bonaccini, uno dei maggiori indiziati per la segreteria. E una fotografia, impietosa, di questa sinistra, di questo Pd, la scatta Giampiero Mughini, ospite in studio a Stasera Italia, il programma di approfondimento condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. Mughini muove la sua analisi da Carlo Calenda e Matteo Renzi, gli "alleati mancati" del Pd, mettendo in chiaro Come la debolezza del partito non sia a loro imputabile, così Come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) A un settimana precisa dal voto, sembra esserci già un grande sconfitto: il Pd di Enrico Letta, un segretario che lascia già intendere di essersi quasi rassegnato al ko tecnico. Quasi senza combattere. Il tutto mentre il suo partito si prepara a fargli le scarpe subito dopo il voto: si pensi, per esempio, alle bordate della vigilia da parte di Stefano Bonaccini, uno dei maggiori indiziati per la segreteria. E una fotografia, impietosa, di questa, di questo Pd, la scatta, ospite in studio a Stasera Italia, il programma di approfondimento condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.muove la sua analisi da Carlo Calenda e Matteo Renzi, gli "alleati mancati" del Pd, mettendo in chiarola debolezza del partito non sia a loro imputabile, così...

riotta : Non credete alla guerra lampo. Malgrado le sconfitte e la strategia imbelle di Mosca esercito russo resta formidabi… - _Nico_Piro_ : Da nemico della guerra mi fa orrore che si gioisca per la morte di soldati (qualsiasi bandiera abbiano sul braccio)… - mondisommersi1 : RT @KarlOne71: C'era Conte, l'ho amato e poi odiato per come se n'è andato. Allegri, prima l'ho odiato quando arrivò, poi amato per i risul… - stelle_lune : RT @a_saba78: La poesia è una strada senza meta, e l’ultimo amico che se n’è andato oggi ci ha lasciato in mezzo alla strada… Sei come il p… - mchlsllvn97 : RT @a_saba78: La poesia è una strada senza meta, e l’ultimo amico che se n’è andato oggi ci ha lasciato in mezzo alla strada… Sei come il p… -