Come cambieranno le stazioni di servizio nell'epoca delle auto elettriche (Di sabato 17 settembre 2022) C'era una volta la stazione di sosta e rifornimento. E c'è ancora, per quanto in una veste rivisitata e carbon free. Infatti, seppure molto sia cambiato dalle diligenze, che necessitavano di un cambio di cavalli, alle auto elettriche, che invece abbisognano di una ricarica, l'esperienza del viaggio include tuttora un antico elemento dell'era automobilistica: la stazione di sosta intermedia, una tappa essenziale per riposarsi e soprattutto per fare rifornimento energetico. Agli esordi delle auto a benzina, un intero sistema era nato per alimentarle: la Ford T riusciva a percorrere circa 33 km con 4,5 litri di benzina, ma le stazioni di servizio erano poche e i viaggiatori dovevano pianificare attentamente i viaggi per assicurarsi di non restare senza carburante tra una ...

