CIV SBK | il sabato di Pirro al Mugello | tanto fango e poca gloria

È stato un sabato complicato quello vissuto da Michele Pirro al Mugello, teatro del penultimo round stagionale del Campionato Italiano Velocità. Guarda anche, Mugello: la Ducati di Pirro dopo la doppia caduta Il doppio errore di Pirro Al via di Gara 1 della classeil pugliese era scattato benissimo, commettendo però un errore alla prima curva ...Non sono mancati i colpi di scena in Gara 1 delal Mugello . In una manche condizionata dalla forte pioggia caduta prima del via , la vittoria finale è andata a Randy Krummenacher , al primo successo nel Campionato Italiano Velocità. ...Dopo le due cadute di Gara 1, il pilota pugliese ha tagliato il traguardo con la sua Panigale completamente infangata ...Lo svizzero ha colto il primo successo nell'Italiano, approfittando degli errori del campione in carica, caduto due volte, e del suo rivale al titolo ...