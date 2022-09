Ciprian e Andrea Nicole, storia al capolinea: “Crisi seria” (Di sabato 17 settembre 2022) Dall’inizio del suo trono abbiamo capito tutti che Andrea Nicole era innamoratissima di Ciprian Aftim e infatti a lui è bastato andarla a trovare a casa per farsi ‘scegliere’. A dispetto di chi pensava sarebbe finita subito, i due sono andati a convivere ed hanno continuato la loro storia. Negli ultimi due mesi però hanno iniziato a circolare rumor di una presunta Crisi, ma adesso i dubbi sono quasi diventati realtà. Le college de Il Vicolo delle News hanno raccolto prove a sufficienza per confermare che tra Ciprian e Nicole molto probabilmente è davvero finita. Raga ma Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati? #uominiedonne pic.twitter.com/MH1kTJqgNc — ehivass (@MicheleVassall8) September 16, ... Leggi su biccy (Di sabato 17 settembre 2022) Dall’inizio del suo trono abbiamo capito tutti cheera innamoratissima diAftim e infatti a lui è bastato andarla a trovare a casa per farsi ‘scegliere’. A dispetto di chi pensava sarebbe finita subito, i due sono andati a convivere ed hanno continuato la loro. Negli ultimi due mesi però hanno iniziato a circolare rumor di una presunta, ma adesso i dubbi sono quasi diventati realtà. Le college de Il Vicolo delle News hanno raccolto prove a sufficienza per confermare che tramolto probabilmente è davvero finita. Raga masi sono lasciati? #uominiedonne pic.twitter.com/MH1kTJqgNc — ehivass (@MicheleVassall8) September 16, ...

