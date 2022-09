Ciclismo | Mondiali Wollongong 2022 favoriti cronometro maschile | Ganna a caccia del tris contro Evenepoel e Pogacar

Leggi su sportface

(Di sabato 17 settembre 2022) Idellauomini Elite aidisu strada a(Australia). La prima giornata vede subito andare in scena una delle gare più attese, specie in ottica Italia. Filippoinfatti andrà adel terzo titolo mondiale consecutivo nella specialità, impresa finora riuscita ai soli Michael Rogers e Tony Martin, dal momento che anche Fabian Cancellara vinse 4 titoli ma nell’arco di cinque anni. Il fenomeno azzurro dovrà però guardarsi da due avversari di grandissimo livello, come Remcoe Tadej. Il belga è reduce dalla vittoria della Vuelta, gareggerà senza nulla da perdere e in stagione ha vinto 4e ha chiuso al secondo posto le ...