Ciclismo | Mondiali 2022 | tutto pronto per la sfida tra Filippo Ganna e Remco Evenepoel a cronometro

Si aprono nella mattinata italiana di domani i Mondiali di Ciclismo su strada 2022: a Wollongong in scena la cronometro individuale al maschile. L'Australia torna ad ospitare la manifestazione iridata a dodici anni dall'edizione del 2010 in quel di Geelong. Subito una delle prove più attese per la Nazionale tricolore. Il percorso prevede 34,2 chilometri con una sola ascesa da ripetere due volte: la Dumfries Ave di 0,7 chilometri al 6,7%. Occhio anche ad alcune curve che si possono rivelare insidiose. In strada scende Filippo Ganna. Per l'uomo della Ineos Grenadiers ci sono due titoli consecutivi tra Imola e Leuven, in casa e in terra belga l'azzurro è stato strepitoso distruggendo gli avversari: qui sarà assente il rivale numero uno, Wout van Aert, entrambe le volte secondo.

