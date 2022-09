CICLISMO, LA CRONO APRE IL MONDIALE: GANNA VUOLE IL TRIS (Di sabato 17 settembre 2022) Da due anni la maglia arcobaleno ha un solo legittimo proprietario: Filippo GANNA l’ha onorata come meglio non avrebbe potuto fare, ma adesso gli tocca rimetterla di nuovo in palio nella prova iridata che APRE ufficialmente il MONDIALE australiano di Wollongong, che per una settimana vedrà ciclisti provenienti da ogni parte del globo (oddio, non proprio tutte: qualche nazione ha rinunciato alla trasferta, adducendo costi insostenibili per il viaggio) darsi battaglia per conquistare titoli che possono davvero segnare un’intera carriera. GANNA è la speranza italiana, almeno tra gli uomini: se nella corsa in linea elite di domenica 25 settembre le chance di vittoria appaiono piuttosto scarne, con Bettiol capitano designato, a CRONOmetro in teoria i più forti siamo noi. Perché non c’è solo Top ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 17 settembre 2022) Da due anni la maglia arcobaleno ha un solo legittimo proprietario: Filippol’ha onorata come meglio non avrebbe potuto fare, ma adesso gli tocca rimetterla di nuovo in palio nella prova iridata cheufficialmente ilaustraliano di Wollongong, che per una settimana vedrà ciclisti provenienti da ogni parte del globo (oddio, non proprio tutte: qualche nazione ha rinunciato alla trasferta, adducendo costi insostenibili per il viaggio) darsi battaglia per conquistare titoli che possono davvero segnare un’intera carriera.è la speranza italiana, almeno tra gli uomini: se nella corsa in linea elite di domenica 25 settembre le chance di vittoria appaiono piuttosto scarne, con Bettiol capitano designato, ametro in teoria i più forti siamo noi. Perché non c’è solo Top ...

Davideblu : RT @Gazzetta_it: Mondiali, stanotte le crono: gli orari di donne e uomini. Ganna scatta per ultimo #ciclismo #Wollongong2022 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Mondiali: Bennati e i prof. in Australia, lunedì 19 settembre la crono U23 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Mondiali: Bennati e i prof. in Australia, lunedì 19 settembre la crono U23 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Mondiali: Bennati e i prof. in Australia, lunedì 19 settembre la crono U23 - napolimagazine : Ciclismo, Mondiali: Bennati e i prof. in Australia, lunedì 19 settembre la crono U23 -