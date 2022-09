“Ciao mamma” | attenzione | la nuova truffa arriva da WhatsApp

matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - chanlixsgirl : @INFelixsmile mamma mia tra poco fanno le canzoni nuove e li ciao proprio - clodias_ : Ciao Justin, nuovo protetto di mamma. - Etruria72 : @Maria_Falsetta Ciao Maria, gli auguri più belli alla tua cara mamma per il suo compleanno! A te auguro una felice… - dripkalulu : @elpatron0_ Ciao mamma, sono famoso -

News Prima

... dall'altra, chi non accetta l'idea che dipossa non essercene una sola. Non è certo la prima ...deprimente di questa settimana è quella del rifiuto di Laura Pausini d'intonare Bellain un ..."Questa è Anna, la mia- aveva scritto sui suoi profili - . Soffre di obesità da quando, più ... "ragazzi! Eccomi qua " . Il successo è indiscutibile e da quel momento Berlusconi, che per ... "Ciao mamma, ho cambiato numero", come funziona la nuova truffa su Whatsapp In questi giorni una mamma e una papà del Chietino - Pierino e Gabriella - stanno usando Facebook per ritrovare e riabbracciare, anche solo per un’ora, i loro due bambini, oggi ...volti e le storie di chi non è riuscito a salvarsi dalla marea di detriti. Il ragazzo che vede morire madre e sorella. La pensionata uccisa mentre cercava di chiudere la finestra di casa ...