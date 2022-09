Chiarenza: «Palladino ha avuto ottimi maestri, come Pellegrini» (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Vincenzo Chiarenza, ex tecnico della Juve Primavera su Palladino: «Contro la Juve non ha niente da perdere» Vincenzo Chiarenza, ex allenatore della Juve Primavera, ha parlato della scelta del Monza di promuovere Raffaele Palladino ad allenare la prima squadra. Di seguito le sue parole. «Ha avuto ottimi maestri in carriera, a partire da Gasperini: ora potrà trasferire alla sua squadra tutte le conoscenze assorbite da calciatore. E poi, al di là del momento difficile che stanno affrontando i bianconeri, all’esordio contro la Juventus non avrà davvero nulla da perdere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Vincenzo, ex tecnico della Juve Primavera su: «Contro la Juve non ha niente da perdere» Vincenzo, ex allenatore della Juve Primavera, ha parlato della scelta del Monza di promuovere Raffaelead allenare la prima squadra. Di seguito le sue parole. «Hain carriera, a partire da Gasperini: ora potrà trasferire alla sua squadra tutte le conoscenze assorbite da calciatore. E poi, al di là del momento difficile che stanno affrontando i bianconeri, all’esordio contro la Juventus non avrà davvero nulla da perdere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

