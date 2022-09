Cervia | mareggiata e raffiche di vento oltre i 100 km h | i danni agli stabilimenti balneari – Video

danilo298990151 : La forza della mareggiata che si è abbattuta su Cervia stamattina - Cinzia232 : RT @blakmagic57: La mia Cervia devastata da una fortissima mareggiata oggi ..sospesa la gara di IRONAN ...UN DISASTRO - RitaamariaB : RT @blakmagic57: La mia Cervia devastata da una fortissima mareggiata oggi ..sospesa la gara di IRONAN ...UN DISASTRO - alfanor48 : RT @blakmagic57: La mia Cervia devastata da una fortissima mareggiata oggi ..sospesa la gara di IRONAN ...UN DISASTRO - blakmagic57 : La mia Cervia devastata da una fortissima mareggiata oggi ..sospesa la gara di IRONAN ...UN DISASTRO -

A Causa del maltempo il comune di Cervia sta procedendo con la chiusura delle strade allagate e interessate da caduta rami. A quando segnalato: "Si raccomanda di non uscire di casa se non strettamente ...