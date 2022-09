Cercasi colonna sonora per l’Anno Santo | il Vaticano indice il concorso per l’inno del Giubileo 2025

(Di sabato 17 settembre 2022) Città del– A pochi mesi dal termine delper definire il Logo, subentra l’esigenza di pensare alufficiale del. La Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, a cui Papa Francesco ha affidato l’organizzazione del prossimo, ha indetto uninternazionale per la composizione musicale di un Inno che esprima l’identità dell’evento giubilare. Il motto delscelto da Papa Francesco, “Pellegrini di speranza”, potrà orientare musicisti in ogni parte del mondo a comporre una musica che sintetizzi questo tema particolare.dovrà musicare il testo proposto dal Dicastero, in lingua italiana, scritto da Pierangelo ...

EugenioBerto70 : Giubileo 2025, cercasi colonna sonora: Vaticano indice concorso - Adnkronos : #Giubileo2025, cercasi colonna sonora: Vaticano indice concorso. - corona_tweet : RT @pleccese: Giubileo 2025, cercasi colonna sonora: Vaticano indice concorso ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Giubileo 2025, cercasi colonna sonora: Vaticano indice concorso - - pleccese : Giubileo 2025, cercasi colonna sonora: Vaticano indice concorso ??Leggi di più su -

Adnkronos

Quale sarà lasonora del Giubileo 2025 A pochi mesi dal termine del concorso per definire il Logo, subentra l'esigenza di pensare all'Inno ufficiale dell'Anno Santo. La Sezione per le questioni ...Per il resto, aspettatevi sangue e budella a non finire, unasonora a tema con l'...personalità Se leggendo fin qui avete capito che la personalità non è proprio il punto forte di ... Giubileo 2025, cercasi colonna sonora: Vaticano indice concorso (Adnkronos) – Quale sarà la colonna sonora del Giubileo 2025 A pochi mesi dal termine del concorso per definire il Logo, subentra l’esigenza di pensare all’Inno ufficiale dell’Anno Santo. La Sezione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...