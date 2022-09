Cassino La Polizia di Stato riconsegna gli oggetti sacri trafugati nei giorni scorsi dalla Chiesa di Sant’Antonio e dalla Concattedrale

Vdruz : Cassino- La Polizia di Stato riconsegna gli oggetti sacri trafugati nei giorni scorsi da due chiese di Cassino - infoitinterno : Cassino – Chiuso un noto centro estetico, ecco cosa hanno scoperto Nas e Polizia Locale - Damianodanny1 : Spaccio, estorsione e usura: sgominata banda di sinti Polizia Frosinone sgominato spaccio di sostanze stupefacenti… - cassinonotizie : Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e il 118 - TG24info : Ultim’ora #Cassino – #Donna trovata morta sulla superstrada, polizia e carabinieri | -

Un'operazione riuscita grazie al fatto che la procura diè molto attenta al territorio ... poi fatte abbattere a marzo dalla squadra mobile con il contributo dellalocale di Sora in ...Nella mattinata di mercoledì 14 settembre gli agenti delladi Stato hanno arrestato un ventiquattrenne, cittadino albanese, attualmente regolare sul ...15 settembre 1944 - Gemmano 'dell'...Un'auto ribaltata sul tratto tra Cassano e Busto e una carambola tra due mezzi nel tratto tra Somma Lombardo e il Terminal 1 è il bilancio di una notte impegnativa per i soccorsi nei pressi dell'aerop ...La Polizia di Stato riconsegna gli oggetti sacri trafugati nei giorni scorsi da due chiese di Cassino. Tra gli oggetti riconsegnati la corona della statua di Maria SS.ma Assunta in Cielo, patrona dell ...