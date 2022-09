Caserta | alibi ed errori | la Strega arranca mentre il campionato corre

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Un fotomontaggio sta facendo il giro del web dalla tarda serata di ieri. Ritrae Fabioe Massimiliano Allegri nei panni di Renato Pozzetto e Adriano Celentano. Sono alla guida di un’auto, una Rolls Royce, in una rivisitazione della locandina del film ‘Lui è peggio di me’, nota pellicola del 1985. Il titolo beffardo rende l’idea di quanto sia complesso il momento che stanno attraversando i due allenatori, ciascuno nella sua dimensione. Situazioni diverse che confluiscono nello stesso mare: squadre che mancano d’identità, non arrivano a tirare in porta e sono prive della giusta condizione negli elementi chiave. Se l’allenatore della Juventus può rammaricarsi di avere fuori uso tante pedine determinanti,si ritrova a sbrogliare un altro gomitolo dai fili ben intrecciati: nuovo modulo, nuovi meccanismi, ...