Casapesenna Calcio, oggi allo stadio comunale la prima partita (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasapesenna – Si terrà oggi, 17 settembre, la prima partita di Coppa Campania per la neo società sportiva “Casapesenna Calcio”. Dopo giorni di allenamenti, e dopo il grande successo della serata di presentazione ufficiale, in piazza Agostino Petrillo, la squadra, capitanata dal mister Pasquale Cavaliere, è pronta per scendere in campo più determinata che mai. La partita, giocata in casa, avrà luogo, a partire dalle ore 15.30, presso lo stadio comunale “Luigi Basco” a Casapesenna. Contro i bianco – azzurri giocherà la “Tre Torri San Marcellino”. “Non siamo nella pelle di scendere in campo– affermano i calciatoti -; l’emozione è davvero tanta. Questa è la nostra prima ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terrà, 17 settembre, ladi Coppa Campania per la neo società sportiva “”. Dopo giorni di allenamenti, e dopo il grande successo della serata di presentazione ufficiale, in piazza Agostino Petrillo, la squadra, capitanata dal mister Pasquale Cavaliere, è pronta per scendere in campo più determinata che mai. La, giocata in casa, avrà luogo, a partire dalle ore 15.30, presso lo“Luigi Basco” a. Contro i bianco – azzurri giocherà la “Tre Torri San Marcellino”. “Non siamo nella pelle di scendere in campo– affermano i calciatoti -; l’emozione è davvero tanta. Questa è la nostra...

ViviCampania : Casapesenna Calcio, oggi allo stadio comunale la prima partita - - PupiaTv : Casapesenna Calcio, presentazione in piazza il 13 settembre - StreetNews24 : CASAPESENNA. Rinasce lo sport a Casapesenna. Martedì 13 settembre, dalle ore 21, presso Piazza Agostino Petrillo si… - giannigosta : Presentazione del Casapesenna Calcio in Piazza Agostino Petrillo, presente il sindaco De Rosa - TeleradioNews : Presentazione del Casapesenna Calcio in Piazza Agostino Petrillo, presente il sindaco De Rosa - Presentazione del C… -