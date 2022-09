Carta del docente, il bonus dal 2027 potrebbe scendere da 500 a 350 euro. I fondi serviranno per la Scuola di Alta Formazione (Di sabato 17 settembre 2022) Decurtazioni in vista per il bonus 500 euro, la Carta del docente, destinato ai docenti di ruolo e finalizzato alla loro Formazione. Parte dei fondi destinati a essa dal 2027 serviranno infatti per la Scuola di Alata Formazione introdotta dalla riforma del reclutamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) Decurtazioni in vista per il500, ladel, destinato ai docenti di ruolo e finalizzato alla loro. Parte deidestinati a essa dalinfatti per ladi Alataintrodotta dalla riforma del reclutamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. L'articolo .

