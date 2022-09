Caro prezzi, aumenti record: pasta +62% ed energia + 135%. Una famiglia spende 2500 euro in più l'anno, l'inflazione vola (Di sabato 17 settembre 2022) Agosto di prezzi pazzi. Ma l'autunno che sta arrivando rischia di essere persino peggiore. Il mese di agosto si è contraddistinto per una raffica di aumenti e rincari molto significativi:... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 settembre 2022) Agosto dipazzi. Ma l'autunno che sta arrivando rischia di essere persino peggiore. Il mese di agosto si è contraddistinto per una raffica die rincari molto significativi:...

scch63 : RT @74_pippo: I prezzi del gas non li fa #Putin caro #DiMaio, ma li fa la borsa di Amsterdam. Sei senza vergogna #tagada - aguenrico883 : RT @Nico01042014: @cugusi1952 Io mi ricordo di un vile Affarista che ha fatto male alla Grecia e che ci ha portato in guerra e ci sta facen… - ClaudioBiscegl4 : @HildyJohnson9 @DucadiMolinelli @VlnN94 Ci sono delle sentenze dove quelli che tu chiami tifosi sono stati condanna… - Sadachbia777 : RT @74_pippo: I prezzi del gas non li fa #Putin caro #DiMaio, ma li fa la borsa di Amsterdam. Sei senza vergogna #tagada - Nico01042014 : @cugusi1952 Io mi ricordo di un vile Affarista che ha fatto male alla Grecia e che ci ha portato in guerra e ci sta… -