Caro Porro | ti svelo l’assurdità che ho scoperto sul reddito grillino

Caro Porro, voglio scriverti poche righe su una questione che dopo 3 anni dall'introduzione della misura sta venendo fuori con tutta la sua assurdità. Il sottoscritto è uno di quelli che ha speso tutto il tempo per uscire dalla condizione di percettore del reddito di cittadinanza: aprendo partita Iva, lavorando tutto il giorno per iniziare un business, rendicontando qualsiasi spesa all'Agenzia Entrate (così come nessun incasso) senza mai fare un minuto di lavoro nero e senza ricevere regalie da parenti/amici, ma soprattutto senza ricevere il bonus autoimprenditorialità né offerte di lavoro (congrue o non congrue). Insomma, ho seguito tutte le regole per risolvere il mio problema di disoccupazione, ho fatto la mia parte ma il governo non ha fatto la sua. Adesso si sta palesando una situazione paradossale. Se volessi fare un salto di ...

