«Caos e Draghi»: la ricetta del terzo polo è un tressette a perdere che ammazza l’Italia (Di sabato 17 settembre 2022) Pensavamo di averle viste tutte, ma ci sbagliavamo: quella del leader politico che scommette sull’ingovernabilità è un inedito assoluto. Meno male che Carlo Calenda ci ha messo una toppa. Strano che nessuno lo rilevi, ma il frontman del terzo polo è l’unico che si augura la vittoria della confusione, seppur nel nome di Mario Draghi. E poco importa se appena ieri il premier in carica abbia gentilmente ma decisamente declinato l’offerta. Sul punto Calenda non sente ragioni: vuole prima il Caos e poi Draghi. In questo è più pretenzioso di Pietro Nenni che il Caos lo aveva evocato in alternativa alla repubblica alla vigilia del referendum istituzionale del 2 giugno ’46. Calenda intervistato dal “Corriere della Sera“ Carlo terzo polo, invece, vuol fare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Pensavamo di averle viste tutte, ma ci sbagliavamo: quella del leader politico che scommette sull’ingovernabilità è un inedito assoluto. Meno male che Carlo Calenda ci ha messo una toppa. Strano che nessuno lo rilevi, ma il frontman delè l’unico che si augura la vittoria della confusione, seppur nel nome di Mario. E poco importa se appena ieri il premier in carica abbia gentilmente ma decisamente declinato l’offerta. Sul punto Calenda non sente ragioni: vuole prima ile poi. In questo è più pretenzioso di Pietro Nenni che illo aveva evocato in alternativa alla repubblica alla vigilia del referendum istituzionale del 2 giugno ’46. Calenda intervistato dal “Corriere della Sera“ Carlo, invece, vuol fare ...

