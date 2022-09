Campagna vaccinale anti-Covid, presso i centri territoriali irpini i nuovi vaccini bivalenti (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa lunedì saranno disponibili presso i centri vaccinali dell’Asl di Avellino i nuovi vaccini m-Rna bivalenti per la vaccinazione anti-Covid in linea con la Circolare ministeriale del 7/9/12 e le direttive regionali. La formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 dei vaccini a m-RNA è raccomandata prioritariamente ai soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che devono ancora ricevere la terza dose (booster) e a coloro che devono ricevere la quarta dose (second booster), e cioè: – pazienti fragili per condizioni patologiche a partire dai 12 anni (secondo l’allegato 2 della Circolare ministeriale dell’11/7/2022); – over 60; – operatori sanitari, operatori e ospiti delle Rsa; – donne in gravidanza. È possibile accedere ai ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa lunedì saranno disponibilivaccinali dell’Asl di Avellino im-Rnaper la vaccinazionein linea con la Circolare ministeriale del 7/9/12 e le direttive regionali. La formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 deia m-RNA è raccomandata prioritariamente ai soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che devono ancora ricevere la terza dose (booster) e a coloro che devono ricevere la quarta dose (second booster), e cioè: – pazienti fragili per condizioni patologiche a partire dai 12 anni (secondo l’allegato 2 della Circolare ministeriale dell’11/7/2022); – over 60; – operatori sanitari, operatori e ospiti delle Rsa; – donne in gravidanza. È possibile accedere ai ...

