“Camilla non sta bene”. È riuscita a nasconderlo, ma ora si sa: la notizia da Londra (Di sabato 17 settembre 2022) Camilla non sta bene. A rivelare la notizia è il Daily Telegraph, che grazie a una fonte vicina a Buckingham Palace ha scoperto che la regina consorte, nominata alla scomparsa di Elisabetta II, morta l’8 settembre nel suo amato castello di Balmoral, in Scozia, si è fratturata un dito. I medici le avevano detto di riposare, ma dopo la morte della sovrana più longeva del Regno Unito ha dovuto presenziare alle cerimonie in ricordo della suocera e accompagnare il marito, dall’8 settembre re Carlo III, nelle visite ufficiali in Galles, Scozia e Irlanda. Camilla non sta bene, si è fratturata un dito del piede Come scrive il Daily Tepegraph, la regina consorte Camilla ha coraggiosamente continuato a combattere dopo l’infortunio e anche venerdì ha partecipato a una serie di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022)non sta. A rivelare laè il Daily Telegraph, che grazie a una fonte vicina a Buckingham Palace ha scoperto che la regina consorte, nominata alla scomparsa di Elisabetta II, morta l’8 settembre nel suo amato castello di Balmoral, in Scozia, si è fratturata un dito. I medici le avevano detto di riposare, ma dopo la morte della sovrana più longeva del Regno Unito ha dovuto presenziare alle cerimonie in ricordo della suocera e accompagnare il marito, dall’8 settembre re Carlo III, nelle visite ufficiali in Galles, Scozia e Irlanda.non sta, si è fratturata un dito del piede Come scrive il Daily Tepegraph, la regina consorteha coraggiosamente continuato a combattere dopo l’infortunio e anche venerdì ha partecipato a una serie di ...

Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - gaiatortora : E niente io Camilla proprio non ce la faccio #KingCharles - DucaSpose : @Swett_Camilla Scusa, ma non intendo aiutarti. Sei bellissima così. Fantastica. ???? - elsayedelgendy3 : ????JOjO ?????? ???? La storia non dimenticherà mai Camilla Ha reso triste la famiglia della principessa Diana… - pojetti : Se Draghi non resta, è prevista un’asta europea. Chi vince lo prende come capo del governo. Pure Carlo lll, sentita… -