Camilla, la sua casa privata (e preferita) che ha pagato 850mila sterline (Di sabato 17 settembre 2022) Nel bel mezzo di una settimana molto provante per la Famiglia Reale, la neo Regina Consorte Camilla è fuggita per un giorno nella sua amatissima villa di campagna, Ray Mill House, nello Wiltshire. La proprietà, acquistata dalla stessa Camilla nel 1985 per 850mila sterline (grazie ai proventi del divorzio da Andrew Parker Bowles), è stata in questi anni la sua residenza nonostante la proprietà non sia parte delle tenute reali. Da sempre Camilla ama molto la propria dimora di campagna, come lei stessa ha confessato tempo fa: “è il mio rifugio, l’unico posto dove posso essere completamente rilassata alle mie condizioni”. La tenuta da sogno di Camilla Sei camere da letto, una piscina, una terrazza sul tetto ma anche ampi giardini circondati da prati con un laghetto delle anatre e un ... Leggi su dilei (Di sabato 17 settembre 2022) Nel bel mezzo di una settimana molto provante per la Famiglia Reale, la neo Regina Consorteè fuggita per un giorno nella sua amatissima villa di campagna, Ray Mill House, nello Wiltshire. La proprietà, acquistata dalla stessanel 1985 per(grazie ai proventi del divorzio da Andrew Parker Bowles), è stata in questi anni la sua residenza nonostante la proprietà non sia parte delle tenute reali. Da sempreama molto la propria dimora di campagna, come lei stessa ha confessato tempo fa: “è il mio rifugio, l’unico posto dove posso essere completamente rilassata alle mie condizioni”. La tenuta da sogno diSei camere da letto, una piscina, una terrazza sul tetto ma anche ampi giardini circondati da prati con un laghetto delle anatre e un ...

