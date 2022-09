Calcio: Alvini 'Cremonese ha spirito giusto, Lazio molto forte' (Di sabato 17 settembre 2022) I grigiorossi, dopo due pari consecutivi, vanno a caccia della prima vittoria CREMONA - "E' stata una settimana di lavoro estremamente positiva, direi che stiamo entrando a regime: sono stati due mesi ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) I grigiorossi, dopo due pari consecutivi, vanno a caccia della prima vittoria CREMONA - "E' stata una settimana di lavoro estremamente positiva, direi che stiamo entrando a regime: sono stati due mesi ...

