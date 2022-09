(Di sabato 17 settembre 2022) La gara, di regolarità “a media”, corsa su un tracciato di 184 chilometri dal forte impatto emozionale è partita con la pioggia ma arrivata con il sole. In totale sono stati 20, i concorrenti che hanno preso il via, andando oltre le più rosee previsioni e decretando quindi un successo organizzativo. Sono Andreae Source

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - Sevenpress : La 1^ Green Race Valle del Bisenzio è andata a Cajani-Pitacco - GiornaleLORA : La 1^ Green Race Valle del Bisenzio: la competizione “Verde” e “Tricolore” è andata a Cajani-Pitacco (Opel Corsa) -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

... 1° posto per Daniele Fuselli e Marco Fuselli su Renault Zoe 2° posto per Andreae Valentinasu Opel Corsa - e (Team Fox Town). 3° posto per Stefano Petroni e Marta Diotallevi su ...Al secondo posto l'equipaggio Andrea- Valentina, in gara con una Opel Corsa elettrica; completa il podio l'equipaggio polacco - canadese Lucasz Nytko - Artur Najder su Toyota Yaris ... Cajani-Pitacco vincono la Green race Valle del Bisenzio Prato, 17 settembre 2022 – Sono Andrea Cajani e Valentina Pitacco, su una Opel Corsa (6869 penalità) i primi a mettere la propria firma sull’albo d’or ...La 1^ Green Race Valle del Bisenzio va a a Nicola Ventura, con una Abarth 124 bi-fuel, davanti al vincitore del sabato, Andrea Cajani ...