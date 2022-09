Cagliari Bari, Liverani: «Siamo mancati tecnicamente. Sono preoccupato…» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del Cagliari Liverani ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Bari L’allenatore del Cagliari Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Bari. MANCANZE – «Siamo mancati tecnicamente sbagliando molti passaggi e negli ultimi 20 metri non abbiamo trovato la giocata o l’inventiva di qualche giocatore. Non Siamo stati bravi ne scaltri negli ultimi metri». GOL – «Se vediamo queste prime gare, tra possesso e occasioni create e non sfruttate c’è grande differenza. Dobbiamo trovare anche un’alternativa di giocatori per riempire di più l’area avversaria. Gli ultimi 20 metri mi preoccupano, non riempiamo abbastanza l’area. L’organizzazione della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore delha parlato dopo la sconfitta casalinga contro ilL’allenatore delFabioha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il. MANCANZE – «sbagliando molti passaggi e negli ultimi 20 metri non abbiamo trovato la giocata o l’inventiva di qualche giocatore. Nonstati bravi ne scaltri negli ultimi metri». GOL – «Se vediamo queste prime gare, tra possesso e occasioni create e non sfruttate c’è grande differenza. Dobbiamo trovare anche un’alternativa di giocatori per riempire di più l’area avversaria. Gli ultimi 20 metri mi preoccupano, non riempiamo abbastanza l’area. L’organizzazione della ...

