Cagliari-Bari, le parole di Goldaniga: "Il gol preso è stata colpa mia, mi prendo le responsabilità" (Di sabato 17 settembre 2022) Il Cagliari perde in casa contro il Bari, a decidere il match il solito gol dell'uomo del momento in casa Bari, Walid Cheddira. Gli uomini di Liverani possono recriminare per le occasioni sprecate e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 17 settembre 2022) Ilperde in casa contro il, a decidere il match il solito gol dell'uomo del momento in casa, Walid Cheddira. Gli uomini di Liverani possono recriminare per le occasioni sprecate e...

sscalciobari : È FINITAAAAAAAA! Il Bari espugna la Unipol Domus di Cagliari con una rete di Cheddira al 32' del st e mantiene il v… - er_pasca : RT @mattia_dimatteo: Il fatto che un giocatore come #Maita sia arrivato in #SerieB solo a 28 anni è la prova che chi dice che nel calcio it… - DMINTERBLACKBLU : RT @mattia_dimatteo: Il fatto che un giocatore come #Maita sia arrivato in #SerieB solo a 28 anni è la prova che chi dice che nel calcio it… - Ghanabettips : Serie B, Cagliari vs Bari, RESULT: 0 - 1 - Rincondecurvero : CAGLIARI - Bari (Serie B,17/9/22) #RDC -