Cagliari-Bari 0-1 Calcio serie B (Di sabato 17 settembre 2022) Ancora lui. Cheddira ha segnato al 32? del secondo tempo sfruttando un traversone da destra. Questo gol, il quinto dell'italo-marocchino nel campionato di Calcio di serie B, ha consentito al Bari di vincere a Cagliari, anche in inferiorità numerica negli ultimi minuti per l'espulsione di Pucino. All'ultimo minuto un palo ha fermato il Cagliari. Con due vittorie in due trasferte consecutive i biancorossi pugliesi allenati da Mignani si proiettano al terzo posto della classifica con 12 punti come il Frosinone, tre in meno delle capolista Brescia e Reggina.

