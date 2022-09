(Di sabato 17 settembre 2022) La galleria TwoFiveSeven Arts, fondata e diretta dalla giovane Samantha Inarukundo ha sviluppato a partire dalla scorso giugno La Pépinière 1, ildi residenza permai realizzato in. Il progetto, che ha permesso a un gruppo di quattro giovanidi produrre arte in maniera professionale, si è avvalso della collaborazione delospite Niccolò Lucarelli, che già si è occupato di arte africana conducendo per Artribune una lunga inchiesta fra il 2021 e il 2022. Il risultato della residenza è adesso condiviso con il pubblico attraverso la collettiva La Pépinière 1, curata da Samantha Inarukundo e Niccolò Lucarelli, che coinvolge i giovani pittori burundesi Jessy Solana Nihorimbere, Sandra Munezero e Yvan Ndayikunda, e Aicha Muteba Makana della ...

Annatonnaro : RT @FocusonafricaIt: Parte dalla galleria @257arts, fondata e diretta dalla giovane #SamanthaInarukundo, #Pépinière1, primo programma di re… - NiccLucarelli : RT @FocusonafricaIt: Parte dalla galleria @257arts, fondata e diretta dalla giovane #SamanthaInarukundo, #Pépinière1, primo programma di re… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Parte dalla galleria @257arts, fondata e diretta dalla giovane #SamanthaInarukundo, #Pépinière1, primo programma di re… - 257arts : RT @FocusonafricaIt: Parte dalla galleria @257arts, fondata e diretta dalla giovane #SamanthaInarukundo, #Pépinière1, primo programma di re… - OltreleColonne : Un curatore italiano per il primo programma di residenza artistica in Burundi -

Il Denaro

L'Africa contemporanea " dove ha vissuto e lavorato a lungo (Senegal, Niger,, Mauritius) " ... COMITATO DI SELEZIONE 2022: Leonardo Bigazzi dal 2008 èdel Festival Lo Schermo dell'Arte ...L'Africa contemporanea " dove ha vissuto e lavorato a lungo (Senegal, Niger,, Mauritius) " ... COMITATO DI SELEZIONE 2022: Leonardo Bigazzi dal 2008 èdel Festival Lo Schermo dell'Arte ... Burundi, un curatore italiano per il primo programma di residenze per artisti del paese - Ildenaro.it La galleria TwoFiveSeven Arts, fondata e diretta dalla giovane Samantha Inarukundo ha sviluppato a partire dalla scorso giugno La Pépinière 1, il primo programma di residenza per artisti mai realizzat ...La Pépinière, il primo programma di residenza per artisti mai realizzato in Burundi: progetto della galleria TwoFiveSeven Arts, a Bujumbura ...