Buona la prima per il Napoli Femminile | le azzurre vincono 2-3 contro il Trento

(Di sabato 17 settembre 2022) Esordio nel campionato di Serie B per ledi mister Lipoff, che sono scese in campo oggi alle ore 14:00 nello stadio Briamascoil. Dopo la vittoria sul Tavagnacco per 1-2, nella partita valevole per lagiornata del Girone G della Coppa Italia, ilha trovato i tre punti anche oggi, con un risultato finale di 2-3. MARCATORI: Ferrandi 26’, Nozzi 36’, Pinna 39’ p.t., Bielak (T) 12?, Rosa (T) 23? s.t.: le 11 titolari(4-2-3-1): Valzolgher; Tonelli L., Lenzi (dal 33? s.t. Varrone), Andersson, Ruaben (dal 10’ s.t. Settecasi); Kuenrath, Fuganti; Tonelli A., Tononi (dal 10’ s.t. Bielak), Battaglioli; Rosa (dal 25? ...

francescacheeks : buona la prima ???? ci vediamo giovedì prossimo! #XF2022 @Fedez @XFactor_Italia - Giorgiolaporta : Ci sono #rubli buoni e rubli cattivi, la #Russia buona e quella cattiva, il dittatore amico e quello cattivo. Ecco… - teatrolafenice : Quando va in scena 'Il trovatore' - stasera alle 19:00 la prima - il pensiero non può che andare a Luchino Visconti… - swt_summerchild : Da quello che ho capito la Lucarelli se la stava prendendo con le modalità con cui stanno gestendo le raccolte fond… - car26283778 : RT @teboor81: E’ una buona idea sempre di fare qualcosa di rilassante prima di prendere una decisione importante nella tua vita. (Paulo Coe… -

La Gazzetta dello Sport

...quello che si è presentato in conferenza stampa per commentare l'ultima partita di Serie A... Per noi domani ci sono tre punti fondamentali per passare unasosta'. Leggi Anche Per Maurizio ...... che viene sconfitto di misura dall' Empoli per 0 - 1, nonostante unaprova messa in scena ... Il Lecce conquista lavittoria: Salernitana battuta 2 - 1 Treviso, buona la prima: 33-11 ai Warriors dell'ex Smith Parte male il nuovo Bologna di Thiago Motta, che viene sconfitto di misura dall'Empoli per 0-1, nonostante una buona prova messa in scena davanti ai tifosi presenti al 'Dall'Ara'. Primo… Leggi ...Attenzione a gola, naso e patologie collegate con le prime vie respiratorie. Dal grande caldo al freddo autunnale in poche ore può essere uno sbalzo micidiale per l'organismo.