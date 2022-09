BUNDESLIGA, TORNA IL DERBY DELLA RHUR TRA DORTMUND E SCHALKE (Di sabato 17 settembre 2022) TORNA dopo un anno l’attesissimo DERBY DELLA RHUR, anche chiamato in Germania con l’appellativo di “Madre di tutti i DERBY”. La gara tra Borussia DORTMUND e SCHALKE non è mai una partita banale e scontata, anzi, come tutti i DERBY regala sempre tantissime emozioni sotto tutti i punti di vista. Il bilancio complessivo sorride leggermente ai gialloneri, in vantaggio con 36 vittorie, 30 pareggi e 32 sconfitte, ma sono reduci da due sconfitte consecutive in casa contro avversarie neopromosse, come lo SCHALKE in questo caso. Sempre lo SCHALKE però, arriva da una striscia di 31 trasferte senza vittorie in BUNDESLIGA, e interromperla al Signal Iduna Park non è fra le cose più semplici da fare. I Royal Blues ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 17 settembre 2022)dopo un anno l’attesissimo, anche chiamato in Germania con l’appellativo di “Madre di tutti i”. La gara tra Borussianon è mai una partita banale e scontata, anzi, come tutti iregala sempre tantissime emozioni sotto tutti i punti di vista. Il bilancio complessivo sorride leggermente ai gialloneri, in vantaggio con 36 vittorie, 30 pareggi e 32 sconfitte, ma sono reduci da due sconfitte consecutive in casa contro avversarie neopromosse, come loin questo caso. Sempre loperò, arriva da una striscia di 31 trasferte senza vittorie in, e interromperla al Signal Iduna Park non è fra le cose più semplici da fare. I Royal Blues ...

