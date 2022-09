Bundesliga 2022/2023, disastro Lipsia: il Moenchengladbach vince 3-0 (Di sabato 17 settembre 2022) Il Borussia Moenchengladbach travolge il Lipsia con un sonoro 3-0 nel match valido per la settima giornata di Bundesliga 2022/2023. Tutto facile per i padroni di casa, che mettono in discesa la sfida già nel primo tempo grazie ad una doppietta di Hofmann. Nella ripresa, invece, a chiudere definitivamente i giochi è il tris calato da Bensebaini. Nonostante il cambio in panchina, prosegue il momento horror del Lipsia, che specialmente fuori casa fa una grande fatica. Risale la china invece il Moenchengladbach, che aggancia il Bayern Monaco a quota 12 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Il Borussiatravolge ilcon un sonoro 3-0 nel match valido per la settima giornata di. Tutto facile per i padroni di casa, che mettono in discesa la sfida già nel primo tempo grazie ad una doppietta di Hofmann. Nella ripresa, invece, a chiudere definitivamente i giochi è il tris calato da Bensebaini. Nonostante il cambio in panchina, prosegue il momento horror del, che specialmente fuori casa fa una grande fatica. Risale la china invece il, che aggancia il Bayern Monaco a quota 12 punti. SportFace.

