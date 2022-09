Brutto incidente a Ostia: si ribalta con l’auto sulla Via del Mare (FOTO) (Di sabato 17 settembre 2022) Brutto incidente stamattina ad Ostia lungo la Via del Mare intorno alle 10.30. Qui un’auto, in direzione di Ostia Antica, è finita a bordo strada dopo essersi ribaltata. Il sinistro, dalle informazioni disponibili, sarebbe autonomo. La conducente del veicolo, una donna di 69 anni, è stata accompagnata in Ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. incidente mortale a Roma oggi Ben altro esito invece ha avuto il sinistro avvenuto nella zona di Roma est. Qui un ciclista, purtroppo, ha perso la vita a seguito dell’impatto con un’auto (una Smart, ndr). In questo caso il sinistro si è verificato poco prima delle 8.30. Mattinata di incidenti nella Capitale Quella di oggi è stata infatti una mattinata intensa sotto il profilo degli incidenti. Un altro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022)stamattina adlungo la Via delintorno alle 10.30. Qui un’auto, in direzione diAntica, è finita a bordo strada dopo essersita. Il sinistro, dalle informazioni disponibili, sarebbe autonomo. La conducente del veicolo, una donna di 69 anni, è stata accompagnata in Ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.mortale a Roma oggi Ben altro esito invece ha avuto il sinistro avvenuto nella zona di Roma est. Qui un ciclista, purtroppo, ha perso la vita a seguito dell’impatto con un’auto (una Smart, ndr). In questo caso il sinistro si è verificato poco prima delle 8.30. Mattinata di incidenti nella Capitale Quella di oggi è stata infatti una mattinata intensa sotto il profilo degli incidenti. Un altro ...

CorriereCitta : Brutto incidente a Ostia: si ribalta con l’auto sulla Via del Mare (FOTO) - FaBenTO69 : @Pennacchiiiii Un brutto incidente, spesso in moto o scooter - luigiasorren : Ilaria Palomba dopo il brutto incidente che l’ha coinvolta torna a scrivere poesie dal CTO l’ospedale romano nel qu… - its__chia : Il mio prof di filosofia non spiega praticamente ed ha anche l'età per andare in pensione ,viene un giorno sì e 5 n… - AlexRedLove1 : Un brutto incidente, il Twitter. Qui dentro c’è gente che è diva per miracolo???? -